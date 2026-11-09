Voltas: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Voltas hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26,44 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,47 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at