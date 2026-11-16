

EQS-Media / 16.11.2026 / 08:30 CET/CEST



Voltatron AG erhält drei ISO-Zertifizierungen für integriertes Managementsystem und stärkt Transparenz für Kunden und Geschäftspartner

Fürth, 16. November 2026 – Die Voltatron AG (ISIN: DE000A2E4LE9), ein Technologieunternehmen und Anbieter von Elektroniklösungen insbesondere für industrielle Anwendungen, hat erstmals drei ISO-Zertifizierungen für ihr integriertes Managementsystem erhalten. Die German Cert Co., Ltd. hat jetzt die Zertifizierungen nach ISO 9001:2015 für Qualitätsmanagement, ISO 14001:2015 für Umweltmanagement und ISO 45001:2018 für Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement bestätigt. Sie betreffen die zentralen Steuerungs- und Verwaltungsfunktionen der Voltatron AG.

Der zertifizierte Geltungsbereich umfasst das strategische Management, Corporate Governance und zentrale Verwaltungsdienstleistungen für die Tochtergesellschaften. Dazu zählen die Gruppensteuerung, Finanzen und Controlling, Compliance sowie die Koordination von Personal und Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Für Kunden und Geschäftspartner dokumentieren die Zertifizierungen damit die Anwendung international anerkannter Managementsystemstandards in den zentralen Konzernfunktionen gemäß den Anforderungen der drei Normen.

Das integrierte Managementsystem der Voltatron AG verbindet damit nachweislich Qualität, Umwelt sowie Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in einem gemeinsamen Rahmen. Die entsprechenden Prozesse und Verantwortlichkeiten sind digital dokumentiert. Für Voltatron ist die Zertifizierung ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus einer professionellen, skalierbaren Organisation. Mit dem Wachstum der Gruppe und der Integration weiterer Gesellschaften im Rahmen der laufenden Buy-and-Build Agenda steigen auch die Anforderungen an einheitliche Steuerungsprozesse, Compliance und Corporate Governance. Das integrierte Managementsystem trägt dazu bei, neue Einheiten effizient in gemeinsame Strukturen einzubinden und die Qualität der zentralen Dienstleistungen auch bei weiterem Wachstum sicherzustellen.

Florian Seitz, Mitglied des Vorstands der Voltatron AG, unterstreicht: „Wachstum kann nur mit belastbaren Strukturen nachhaltig sein. Deshalb entwickeln wir unsere Organisation mit derselben Konsequenz weiter wie unser operatives Geschäft. Klare Prozesse, eindeutige Verantwortlichkeiten, Compliance und gute Corporate Governance sind wesentliche Voraussetzungen, um unsere Gruppe effizient zu steuern und neue Geschäftsfelder, operative Einheiten und Ressourcen erfolgreich zu integrieren. Die Zertifizierung in drei bedeutenden Managementbereichen bestätigt den eingeschlagenen Weg. Zugleich verpflichten wir uns damit zur kontinuierlichen Verbesserung.“

Für Kunden und Geschäftspartner erhöht die Zertifizierung die Transparenz darüber, innerhalb welcher Leitplanken die zentralen Steuerungs- und Unterstützungsprozesse der Gruppe organisiert sind. Sie ergänzt zudem die bestehenden Qualitäts- und Umweltmanagementstandards der operativen Gesellschaften. Damit stärkt Voltatron die organisatorische Basis für den weiteren Ausbau seiner Plattform für industrielle Elektroniklösungen.

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Über die Voltatron AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Der Konzern entwickelt, beschafft, produziert, integriert und vertreibt über seine spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe Elektronikkomponenten, Baugruppen, Geräte und Systeme für industrielle Anwendungen. Dazu zählen neben Batterie- und Energiespeicherlösungen insbesondere die Anwendungsfelder industrielle Elektronik, Automatisierung und IoT, Mess- und Steuerungstechnik, Event- und Audiotechnik, Haushaltsgeräte, Medizintechnik sowie die Bereiche industrielle Elektromobilität und Bahn.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltatron AG

Stefan Westemeyer

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: ir@voltatron.com