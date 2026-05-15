Voltatron stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Voltatron hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 EUR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 617,14 Prozent auf 12,6 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at