20.07.2026 06:31:29

Volvo (A) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Volvo (A) stellte am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 5,10 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,65 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Volvo (A) im vergangenen Quartal 126,27 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volvo (A) 122,90 Milliarden SEK umsetzen können.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 5,20 SEK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 123,89 Milliarden SEK gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at

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