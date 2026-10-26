Volvo (A) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Volvo (A) hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 5,29 SEK gegenüber 3,71 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Volvo (A) 119,53 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 110,69 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at