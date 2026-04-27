Volvo (A): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Volvo (A) lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,09 SEK gegenüber 4,86 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,05 Prozent auf 110,77 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Volvo (A) 121,79 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at