Volvo (A) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Volvo (A) lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,73 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,28 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 123,80 Milliarden SEK – eine Minderung von 10,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 138,41 Milliarden SEK eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 16,95 SEK. Im Vorjahr waren 24,78 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 479,18 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 9,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 526,82 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at