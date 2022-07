Volvo-Aktie fester: Volvo will Werk für Elektroautos in der Slowakei bauen

Volvo will im Osten der Slowakei ein Werk für Elektroautos bauen.

Das gaben Volvo -Generaldirektor Jim Rowan und die slowakische Regierung am Freitag in einer Internet-Präsentation bekannt. Der konservative Ministerpräsident Eduard Heger nannte die geplante Investition "historisch" und "ein ambitioniertes und starkes Signal in die Zukunft". Der Bau solle 2023 beginnen.

Das slowakische Wirtschaftsministerium hatte zuvor die Medien informiert, Volvo werde rund 1,2 Milliarden Euro in das neue Werk nahe der ostslowakischen Regionalhauptstadt Kosice (deutsch Kaschau) investieren. Schrittweise würden 7000 Arbeitsplätze geschaffen. In der Präsentation hob Wirtschaftsminister Richard Sulik hervor, dass die Slowakei schon jetzt eine "Automobil-Großmacht" sei. Den Konzern habe man bei seiner Standortentscheidung damit überzeugt, dass das Land ein dichtes Netz von Automobilzulieferfirmen und gut qualifizierte Arbeitskräfte für die Autobranche bieten könne.

In Stockholm steigt die Volvo-Aktie zeitweise um 2,35 Prozent auf 69,56 Schwedische Kronen.

BRATISLAVA (dpa-AFX)