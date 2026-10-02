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WKN DE: A40AE9 / ISIN: SE0021628898

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China belastet 02.10.2026 13:20:00

Volvo-Aktie sackt ab: Autobauer streicht Jahresziele wegen China-Einbruch

Volvo-Aktie sackt ab: Autobauer streicht Jahresziele wegen China-Einbruch

Volvo Cars muss seine Jahresziele angesichts der schwierigen Geschäfte in China und den USA aufgeben und erwartet einen Gewinneinbruch.

Der schwedische Autobauer Volvo Car verabschiedet sich wegen schwieriger Geschäfte in China und den USA von seinen Jahreszielen. Obwohl das Geschäft in Europa stabil laufe, seien die Pläne für Absatz und Barmittelzufluss nicht mehr erreichbar, teilte das Unternehmen am Freitag in Göteborg mit. Für das gerade abgelaufene dritte Quartal erwartet der scheidende Konzernchef Håkan Samuelsson einen Gewinneinbruch und nannte zudem keine neuen Ziele für die nahe Zukunft.

Bereits im Juli hatte sich Samuelsson von seinem Plan verabschiedet, den Autoabsatz im laufenden Jahr zu steigern. Schon da hatte Volvo den Verkaufsrückgang in China als Grund genannt. Allerdings hatte das Management in diesem Moment noch damit gerechnet, dass die Nachfrage aus Europa und den USA dem Autobauer zu einer Erholung verhilft.

Die Volvo-Aktie verliert an der Börse in Stockholm 5,62 Prozent auf 14,44 SEK.

GÖTEBORG (dpa-AFX)

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