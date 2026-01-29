29.01.2026 06:31:29

Volvo (B) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Volvo (B) lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 4,73 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,28 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 138,41 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 123,80 Milliarden SEK.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 16,95 SEK beziffert. Im Jahr zuvor waren 24,78 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 9,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 479,18 Milliarden SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 526,82 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen