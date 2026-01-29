Volvo (B) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Volvo (B) lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 4,73 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,28 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 138,41 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 123,80 Milliarden SEK.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 16,95 SEK beziffert. Im Jahr zuvor waren 24,78 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 9,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 479,18 Milliarden SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 526,82 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at