Volvo (B) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Volvo (B) veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 4,09 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,86 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 110,77 Milliarden SEK – eine Minderung von 9,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 121,79 Milliarden SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at