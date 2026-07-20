Volvo (B) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Volvo (B) lud am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 5,10 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volvo (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,65 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 126,27 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 122,90 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 5,20 SEK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 123,89 Milliarden SEK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at