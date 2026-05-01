Volvo Car (B) Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Volvo Car (B) Un hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volvo Car (B) Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 7,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at