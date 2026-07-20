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20.07.2026 06:31:29
Volvo Car (B) Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Volvo Car (B) Un ließ sich am 17.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Volvo Car (B) Un die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volvo Car (B) Un ein EPS von -0,520 USD je Aktie vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,24 Prozent auf 8,29 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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