Volvo Car Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Volvo Car Registered B lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 SEK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Volvo Car Registered B 72,62 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 82,95 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,289 SEK sowie einen Umsatz von 72,99 Milliarden SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at