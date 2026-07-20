20.07.2026 06:31:29

Volvo Car Registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Volvo Car Registered B lud am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Volvo Car Registered B -2,530 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 77,67 Milliarden SEK, gegenüber 93,49 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,92 Prozent präsentiert.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,329 SEK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 77,70 Milliarden SEK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen überwiegend fester - Nikkei tiefrot
Die Börsen in Fernost zeigen sich zum Wochenstart größtenteils gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen