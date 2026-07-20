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20.07.2026 06:31:29
Volvo Car Registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Volvo Car Registered B lud am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Volvo Car Registered B -2,530 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 77,67 Milliarden SEK, gegenüber 93,49 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,92 Prozent präsentiert.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,329 SEK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 77,70 Milliarden SEK ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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