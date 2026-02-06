Volvo Car Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Volvo Car Registered B hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,840 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 112,12 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 94,38 Milliarden SEK.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,060 SEK gegenüber 5,17 SEK im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 357,26 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 10,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 400,23 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at