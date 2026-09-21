Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Führungsebene 21.09.2026 07:33:43

Volvo Cars gewinnt Skoda-Chef Zellmer als neuen CEO - Aktie im Fokus

Volvo Cars gewinnt Skoda-Chef Zellmer als neuen CEO - Aktie im Fokus

Volvo Cars ist auf der Suche nach einem neuen CEO im Volkswagen-Konzern fündig geworden.

Skoda-Chef Klaus Zellmer soll die Nachfolge von Hakan Samuelsson als CEO von Volvo Cars spätestens im Oktober 2027 antreten.

Zellmer war mehr als zwei Jahrzehnte bei Porsche. Zuletzt leitete er das Nordamerikageschäft der Sportwagenmarke durch eine Phase starken Wachstums in den 2010er Jahren. Seit dem 1. Juli 2022 ist er Vorstandschef von Skoda.

"Seine Erfahrung sowohl im Premiumsegment als auch bei volumenstarken Marken passt hervorragend zu Volvo Cars", sagte Chairman Eric Li am Sonntag in einer Mitteilung. Li gründete Chinas Geely-Autoimperium, das Volvo nach der globalen Finanzkrise 2009 von Ford kaufte.

Am Donnerstag hatten Samuelsson und sein Team einen Plan vorgestellt, den Marktanteil von Volvo durch die Einführung von 13 neuen Modellen - sieben auf westlichen Märkten und sechs in China - zu verdoppeln und gleichzeitig Kosten durch die gemeinsame Nutzung von mehr Teilen mit Geely zu sparen.

Mit Zellmers Amtsantritt endet Samuelssons zweite Amtszeit als CEO von Volvo. Er führte das Unternehmen zunächst durch seinen Börsengang im Jahr 2021, bevor er sich zurückzog, um Platz für Jim Rowan, einen schottischen Tech-Manager, zu machen. Als die Ausgaben von Volvo für eine neue Technologieplattform aus dem Ruder liefen, kündigte Rowan, und Samuelsson wurde aus dem Ruhestand geholt, um einen Turnaround zu leiten.

Skoda hat sich unter Zellmer zu einem Lichtblick in der ansonsten düsteren Finanzlage von VW entwickelt. Die tschechische Marke, die nach dem Fall der Berliner Mauer in Etappen gekauft wurde, ist zum drittgrößten Autogeschäft Europas herangewachsen, indem sie VW-Technologie zu niedrigeren Preisen anbietet als die Marke VW selbst.

Die operative Marge - ein wichtiger Maßstab für die Profitabilität von Autobauern - lag bei Skoda im ersten Halbjahr 2026 bei 8,5 Prozent, einem Niveau, das eher für Luxusmarken wie Mercedes und BMW als für eine Massenmarktmarke typisch ist. Die Marke Volkswagen meldete für denselben Zeitraum eine Marge von 2,4 Prozent.

Bei Volvo wird Zellmer auf eine höhere Kostenstruktur stoßen als jene, die Skodas Gewinne beflügelt. Volvo hat seinen Sitz in Schweden, wo die Kosten weitaus höher sind als in der Tschechischen Republik, obwohl das Unternehmen in der benachbarten Slowakei eine neue Fabrik baut.

DJG/DJN/mgo/cbr

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Neue Impulse für NVIDIA-Aktie und Co.? Trump will Entwicklung in den USA vorantreiben

Bildquelle: Volvo

Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh 7,35 -1,34% Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: ATX könnte fester starten -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX könnte zum Auftakt eine leichte Erholung bevor stehen. Der DAX dürfte sich zum Auftakt etwas stabilisieren. Die Aktienmärkte in Asien zeigen mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen