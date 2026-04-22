Volvo Car Aktie

Volvo Car für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C5QN / ISIN: SE0016844831

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22.04.2026 16:27:59

Volvo Cars says demand for new EX60 electric SUV exceeds expectation

It expects to build up to 40,000 carsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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