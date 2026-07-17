Volvo Car Aktie
WKN DE: A3C5QN / ISIN: SE0016844831
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17.07.2026 09:35:46
Volvo Cars scraps sales-growth target due to slump in China
[STOCKHOLM] Volvo Cars scrapped its target of selling more cars this year due to a sharper-than-expected deterioration in China which cut into...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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