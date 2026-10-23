Volvo Car Aktie
WKN DE: A3C5QN / ISIN: SE0016844831
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23.10.2026 08:29:18
Volvo Cars streicht weltweit rund 2500 Stellen
Konzernchef Samuelsson kündigte bereits 2025 die Streichung von 3000 Stellen an, nun kommen weitere dazu – größtenteils in SchwedenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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