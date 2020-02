Volvo lancerer fire nye lastbiler ved at stable dem oven på hinanden i en spektakulær film - med direktøren på toppen som prikken over i'et

GOTHENBURG, Sverige, 26. februar 2020 /PRNewswire/ -- Volvo Trucks' nyeste lanceringsfilm har nået nye højder. For at demonstrere styrken af de fire nye lastbiler byggede Volvo et kolossalt 15 meter højt og 58 ton tungt lastbilstårn ved at stable de fire nye lastbiler oven på hinanden. Derudover placerede de den administrerende direktør på toppen.

For at se vores Multimedia News Release, venligst besøg: https://www.multivu.com/players/uk/8694451-volvo-launches-four-new-trucks/

I lastbilbranchen er det et enormt projekt at lancere en lastbil. Men at lancere fire på samme tid er næsten uhørt. Da Volvo Trucks fornyede hele serien med tunge lastbiler med førerhuset over motoren, gik Volvo Trucks efter en ny tilgang.

Den usædvanlige film foregår midt om natten og starter med at vise lastbilstårnet som en enorm monolit, der lyser i det fjerne. Mens vi bevæger os fremad, ser vi ulve i forgrunden og får et glimt af en kvindelig chauffør. Når filmen når sit højdepunkt, komplet med røg og lyseffekter, ser vi, at manden, der står på toppen af lastbilstårnet, faktisk er Volvo Trucks' administrerende direktør Roger Alm.

Se filmen "Volvo Trucks – The Tower feat. Roger Alm"

Filmen får premiere dagen før den officielle lancering af serien med tunge lastbiler med førerhuset over motoren i Europa og inkluderer Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM og Volvo FMX. De fire lastbiler repræsenterer omkring to tredjedele af Volvo Trucks' leverancer.

"Dette er vores største lancering nogensinde i Volvo Trucks. De vil få en enorm indflydelse på vores kunders rentabilitet og konkurrenceevne, både i forhold til at få opgaver og til at tiltrække de bedste chauffører. Jeg er vant til at se tingene fra oven, men at optage lastbilstårnet var helt sikkert ikke nogen helt almindelig dag på arbejdet. Og lad os bare sige, at jeg har en vis respekt for højder. Jeg er en jordnær fyr", siger Roger Alm, adm. direktør for Volvo Trucks.

Filmen blev optaget i slutningen af 2019 på en testområde lidt uden for Volvos hjemby Gøteborg i Sverige. Både lastbilstårnet og størstedelen af de visuelle effekter er virkelige, inklusive røg og lys, afslører en film, hvor vi er med bag kulisserne.

"Det tog omkring en måned at designe og bygge tårnet og sørge for, at det var sikkert at køre. Helt grundlæggende var dette kun muligt takket være den robuste anlægslastbil, Volvo FMX, og dens nye 38-ton bogie, der kunne bære de andres vægt. Men det krævede også en stabil hastighed og kurs, der kunne opnås med teknologien bag Volvo Dynamisk Styring og en dygtig lastbilchauffør", fortæller Markus Wikström, ingeniør hos Volvo Trucks og en del af teknikerteamet bag tårnet.

Klik her for at se filmen bag kulisserne.

Få flere oplysninger på Volvo Trucks websted og kanaler på de sociale medier:

www.volvotrucks.dk

www.facebook.com/VolvoTrucks/

www.instagram.com/volvotrucks/

www.linkedin.com/company/volvo-trucks/

Besøg http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks for at se videoer af tv-kvalitet, der understøtter denne pressemeddelelse og andet materiale.

Der er adgang til pressebilleder og film i Volvo Trucks' billed- og filmgalleri på http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks leverer komplette transportløsninger til professionelle og krævende kunder. Virksomheden kan levere en komplet serie af mellemtunge og tunge lastvogne gennem et stærkt forhandlernetværk med 2.100 servicepunkter i mere end 130 lande. Volvos lastvogne bliver produceret på produktionsanlæg i 14 lande verden over. I 2019 leverede Volvo mere end 131.000 lastvogne på verdensplan. Volvo Trucks er en del af Volvo Gruppen, en af verdens førende leverandører af lastvogne, busser og entreprenørmaskiner samt marine- og industrimotorer. Gruppen leverer desuden finansierings- og serviceløsninger. Volvo Trucks' arbejde bygger på kerneværdierne kvalitet, sikkerhed og miljø.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1095034/Volvo_Trucks.jpg

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Helle Hessel, tlf. +45 40 16 06 37, e-mail helle.hessel@volvo.com