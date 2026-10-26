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26.10.2026 06:31:29
Volvo Un gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Volvo Un hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volvo Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,390 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,63 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,38 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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