Volvo Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Volvo Un gab am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 USD erwirtschaftet worden.

Volvo Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,48 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,541 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 12,94 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at