Volvo Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Volvo Un hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,50 Prozent auf 13,16 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,73 USD gegenüber 2,34 USD je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,94 Prozent auf 48,86 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Volvo Un 49,83 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at