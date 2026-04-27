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27.04.2026 06:31:29
Volvo Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Volvo Un hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 USD gegenüber 0,460 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,41 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,12 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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