Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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16.03.2026 14:49:37
Vom Aprilscherz auf die Nordschleife: BMW M3 Touring 24H startet bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring 2026.
+++ „You dreamed it, we built it“: BMW M Motorsport lässt das als Aprilscherz 2025 vorgestellte Konzept für eine Rennversion des BMW M3 Touring Realität werden +++ BMW M3 Touring 24H geht als spektakuläres Highlight für die Motorsport-Fans in der „Grünen Hölle“ ins Rennen +++ Rennpremiere des BMW M3 Touring 24H am kommenden Wochenende im Rahmen der Nürburgring Langstrecken-Serie +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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