Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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17.06.2026 13:07:00
Vom Chat zum Agenten: Copilot Cowork für Microsoft 365 ist da
Microsofts Copilot Cowork verlässt die Preview: Das neue agentische System automatisiert komplexe Aufgaben in M365 unter Einhaltung der Sicherheitsregeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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