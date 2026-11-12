Vom Chatbot zum Agenten: Drei Tage im KI-Klassenzimmer

Drei Tage, 16 Module und eine Erkenntnis: Wer künstliche Intelligenz (KI) bislang nur als Chatbot nutzt, schöpft ihre Möglichkeiten längst nicht aus. Die Autorin dieses Beitrags hat an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) die Schulbank gedrückt – und einen digitalen Helfer für ihren Redaktionsalltag mit nach Hause genommen.