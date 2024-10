Vom Faxgerät zur KI: So will Bayerns Digitalminister die Digitalisierung schaffen

Seit knapp einem Jahr ist Fabian Mehring Digitalminister in Bayern. Ob Bayern-Emoji, die digitale Verwaltung oder die Verbannung des Faxgerätes: Mehring will die Digitalisierung vorantreiben. Deutschland braucht mehr Selbstbewusstsein, das sei ein "entscheidender Faktor" für den Erfolg im internationalen Vergleich, so der Minister im ntv-Podcast "So techt Deutschland". Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV