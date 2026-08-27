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27.08.2026 15:15:46

Vom «Golddukatenesel» zur KI: UBS zeigt 80 Jahre Banking-Technologie

Heute ist es selbstverständlich, Geld rund um die Uhr zu beziehen, Bankgeschäfte vom Wohnzimmer aus zu erledigen oder das eigene Konto auf dem Smartphone zu verwalten. Dies war allerdings nicht schon immer der Fall. Die neue Ausstellung der UBS am Hauptsitz in der Zürcher Bahnhofsstrasse zeichnet 80 Jahre technologischen Wandel nach. finews war diese Woche vor Ort und erlebte, wie aus tonnenschweren Rechnern Schritt für Schritt das Banking von heute wurde.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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