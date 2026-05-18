Perseverance Corporation LtdShs Aktie

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WKN DE: 893934 / ISIN: AU000000PSV9

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18.05.2026 10:58:00

Vom Mars: NASA-Rover Perseverance schickt neues Selfie zur Erde

Die NASA-Rover sind inzwischen gut geübt darin, sich selbst zu fotografieren. Nun hat Perseverance ein sechstes Selbstporträt zur Erde geschickt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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