Perseverance Corporation LtdShs Aktie
WKN DE: 893934 / ISIN: AU000000PSV9
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18.05.2026 10:58:00
Vom Mars: NASA-Rover Perseverance schickt neues Selfie zur Erde
Die NASA-Rover sind inzwischen gut geübt darin, sich selbst zu fotografieren. Nun hat Perseverance ein sechstes Selbstporträt zur Erde geschickt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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