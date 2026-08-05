Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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06.08.2026 00:01:00
Vom Motorsport inspiriert: Der MINI John Cooper Works mit Original Zubehör.
Original MINI JCW Zubehör macht den MINI John Cooper Works 3-Türer in Indigo Sunset Blue noch sportlicher und individueller. Zusätzliche aerodynamische Details, Carbon-Elemente und hochwertiges Original MINI Zubehör unterstreichen den motorsportinspirierten Charakter des kompakten Performance-Modells noch deutlicher.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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