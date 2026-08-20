

EQS-Media / 20.08.2026 / 09:49 CET/CEST



Datum: 20. August 2026 Sperrfrist: Sofort frei / 20. August 2026

Vom Prototyp in die Serie:

Emerald Horizon AG verstärkt die Führungsebene

Mag. Claus Schmidt übernimmt den Verantwortungsbereich Organizational Development & Quality Management

GRAZ, 20. August 2026 – Das Grazer Deep-Tech-Unternehmen Emerald Horizon AG wächst auch personell und hat mit sofortiger Wirkung den Verantwortungsbereich Organizational Development & Quality Management mit Mag. Claus Schmidt besetzt.

Das Unternehmen bereitet konsequent den Übergang seiner Produkte von der Entwicklung in die industrielle Fertigung vor. Die Serienfertigung der Energiespeichersystems DUALstorePLUS und des Kleinreaktors ADES wird gemeinsam mit der niederländischen VDL Groep erfolgen. Das verlangt belastbare Prozesse, dokumentierte Qualitätsstandards und eine Organisation, die dem Wachstumstempo standhält. Der neue Verantwortungsbereich bündelt diese Aufgaben.

„Wir kommen aus der Forschung und gehen in die Industrialisierung. Über diesen Übergang entscheidet die Organisation in wesentlichem Maße mit“, sagt Vice President Operations MMag. Philipp Pölzl. „Claus Schmidt hat in mehreren Industrien Verantwortung übernommen. Diese Erfahrung holen wir uns an Bord.“

Schmidt verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als CEO und CSO. Er war Geschäftsführer der Umdasch Shopfitting Group mit 1.500 Mitarbeitern in 16 Ländern, CEO der Columbia S.r.l. in Italien und der Shoptec k.f.t in Ungarn, CEO der IDEAL Kältetechnik und zuletzt Generalbevollmächtigter der SIMACEK Holding in Wien und Hamburg. Seine Branchenerfahrung reicht von der gewerblichen Kältetechnik über Metallverarbeitung, Ladenbau und internationales Projektmanagement bis zu Pharma, Handel und Facility Services. Führungsfunktionen hatte er in Österreich, Deutschland, Italien, Ungarn, der Schweiz und Osteuropa inne.

Seit 2007 ist Schmidt stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der BOOM Software AG, seit 2021 Partner bei M&P Leading Search Partners.

Er absolvierte die HTBL Pinkafeld für Elektrotechnik und das Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Graz, dazu General Management an der St. Gallen Executive Business School und eine Top-Management-Ausbildung bei Prof. Fredmund Malik.

Mag. Pölzl: „Der Erfolg eines Unternehmens hängt an den Menschen, die es tragen. Claus Schmidt bringt mit, was ein Deep-Tech-Unternehmen in der Wachstumsphase braucht: Struktur, Qualitätsdenken und ein Gespür für Teams.“

Mag. Schmidt selbst zum neuen Verantwortungsbereich: „Emerald Horizon ist in einer Phase, in der aus einer Entwicklung Schritt für Schritt großartige Produktlösungen entstehen. Diese Herausforderung reizt mich enorm, und ich freue mich auf die Arbeit mit diesem großartigen und wachsenden Team.“

Hinweis:

„Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft. Diese Mitteilung und die enthaltenen Informationen sind unter keinen Umständen zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, ganz oder teilweise, in den bzw. die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in eine andere Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Dementsprechend richten sich die Informationen insbesondere nicht an „U.S. Persons“ (im Sinne der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933) oder an Personen, die in den vorgenannten Rechtsordnungen ansässig sind oder sich dort befinden.“

ÜBER EMERALD HORIZON

Die Emerald Horizon AG mit Sitz in Graz, Österreich, entwickelt und vermarktet fortschrittliche Energiespeicher- und Kerntechnologien für eine dekarbonisierte Welt. Das Unternehmen verfolgt die Vision einer sicheren, skalierbaren und weltweit einsetzbaren Energieinfrastruktur und orientiert sich dabei am UN-Nachhaltigkeitsziel SDG #7 (Bezahlbare und saubere Energie). Zu den Kernprodukten zählen das hybride Energiespeichersystem DUALstorePLUS sowie der Thorium-basierte subkritische Mikroreaktor ADES.

Für mehr Informationen: www.emerald-horizon.com

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Bild: Mag. Claus Schmidt, Organizational Development & Quality Management, Emerald Horizon © Schrotter

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