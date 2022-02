Vom Rennwagen zum Safety Car: BMW M präsentiert das neue BMW M2 CS Racing MotoGP™ Safety Car.

50 Jahre BMW M: Auch das Engagement als „Official Car of MotoGP™“ steht 2022 ganz im Zeichen des besonderen Jubiläums der BMW M GmbH. Als erstes Highlight wartet BMW M mit einer Premiere in der Safety Car Flotte auf. Im BMW M2 CS Racing wurde erstmals ein reinrassiger Rennwagen als Führungsfahrzeug in der MotoGP™ aufgebaut: Das BMW M2 CS Racing MotoGP™ Safety Car führt in der Saison 2022 die Flotte an leistungsstarken BMW M Sicherheitsfahrzeugen an.