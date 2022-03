Von Advent International und Permira geleitete Investorengruppe schließt Übernahme von McAfee ab

McAfee Corp. (NASDAQ:MCFE, "McAfee"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Online-Schutz, hat heute den Abschluss seiner Übernahme durch eine Investorengruppe unter der Leitung der Advent International Corporation ("Advent") sowie Fonds, die von Permira, Crosspoint Capital Partners L.P. ("Crosspoint"), Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments"), GIC Private Limited ("GIC") und einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority ("ADIA") beraten wurden (zusammen "die Investorengruppe"), bekanntgegeben.

"Wir freuen uns sehr über diese Übernahme und arbeiten mit der Investorengruppe zusammen, um unsere marktführende Wachstumsposition weiter zu stärken, während wir weiterhin erstklassige Online-Schutzleistungen für Millionen von Verbraucherinnen und Verbrauchern weltweit liefern", sagte Peter Leav, Präsident und Geschäftsführer von McAfee. "Diese Übernahme wird möglich durch die herausragenden Beiträge unserer Mitarbeitenden sowie durch die Partnerschaft mit TPG und Intel im Laufe der Jahre. Wir freuen uns auf unser nächstes Kapitel als auf Verbraucher spezialisiertes Privatunternehmen mit Unterstützung und Expertise der Investorengruppe", sagte Leav.

Im Rahmen der Transaktion wird Bruce Chizen, Senior Advisor bei Permira, Vorstandsvorsitzender von McAfee. Chizen sagte: "Der Bedarf für personalisierte, innovative und intuitive Online-Schutzdienste war noch nie so groß, und McAfee befindet sich in idealer Position, um diesen Bedarf zu erfüllen und seine führende Technologieplattform und seine treue Kundenbasis weiter auszubauen. Ich bin dankbar für meine Mitgliedschaft im Vorstand und freue mich darauf, zur zweifelsohne nächsten Stufe des Erfolgs des Unternehmens beizutragen."

"Um sich in der zunehmend anspruchsvollen und komplexen Cybersicherheitslandschaft zurechtfinden, wenden sich die Verbraucherinnen und Verbraucher immer wieder an McAfee", sagte Bryan Taylor, Leiter des Technologie-Investment-Teams bei Advent und Managing Partner in Palo Alto. "Die Marke McAfee steht für Schutz und Vertrauen. Wir freuen uns sehr, dass wir den Ruf des Unternehmens für Qualität, Exzellenz und Innovation ausbauen und ihm zu neuen Höhenflügen verhelfen dürfen."

Brian Ruder, Co-Head Technologie bei Permira, kommentierte: "Heute beginnt für McAfee ein spannendes Kapitel, und wir sind begeistert, dass wir ein Teil davon sind. Als Vorstandsmitglied bringt Bruce jahrzehntelange Erfahrung mit der Leitung und Vergrößerung globaler Technologiemarken mit, u. a. als CEO von Adobe und als Vorstandsmitglied von Oracle und Synopsys. Gemeinsam mit unseren Investitionspartnern und dem begabten Team von McAfee werden wir das Unternehmen bei der Skalierung und Stärkung seiner Tätigkeiten unterstützen und so die Sicherheit des digitalen Lebens der Verbraucherinnen und Verbraucher weiter erhöhen."

Dem Vorstand von McAfee tritt ebenfalls Greg Clark, Managing Partner bei Crosspoint Capital und ehemaliger CEO von Symantec, bei. "Wir sind der Ansicht, dass dies eine sehr gute Gelegenheit für McAfee ist, seine Spitzenposition beim Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Cyberkriminalität auszudehnen. Wir freuen uns darauf, mit dem Führungsteam von McAfee und der Investorengruppe zusammenzuarbeiten, um diese unserer Ansicht nach wirklich einzigartige Gelegenheit für digitale Cybersicherheit umzusetzen."

Am 8. November 2021 gab die Investorengruppe die Übernahme aller ausstehenden Stammaktien von McAfee für 26,00 USD pro Aktie im Rahmen einer Bargeldtransaktion im Wert von über 14 Milliarden Dollar bekannt. Als Ergebnis der Transaktion ist McAfee kein börsennotiertes Unternehmen mehr. McAfee hat die NASDAQ über den Abschluss der Übernahme informiert und beantragt, dass die NASDAQ im Namen von McAfee eine Meldung über das Delisting bei der Securities and Exchange Commission einreicht.

Berater

Goldman Sachs & Co. LLC und Morgan Stanley & Co. LLC fungieren als Finanzberater für McAfee; Ropes & Gray und Moulton Moore Stella fungieren als Rechtsberater. JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Evercore und DBO Partners LLC fungieren als Finanzberater; die Bryant Stibel Group fungiert als strategische Betriebsberater für die Investorengruppe. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson fungieren als M&A-Rechtsberater; Kirkland & Ellis fungieren als Rechtsberater Finanzen für die Investorengruppe.

Das Fremdkapital für die Transaktion stammte ursprünglich von JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of America, N.A., BofA Securities, Inc., Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, Credit Suisse Loan Funding LLC, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., HSBC Bank USA, National Association, Royal Bank of Canada, RBC Capital Markets LLC, CPPIB Credit Investments Inc., UBS AG, Stamford Branch, UBS Securities LLC und PSP Investments Credit II USA LLC; weitere Finanzinstitute wurden vor der Syndizierung hinzugefügt.

Über McAfee

McAfee Corp. (Nasdaq: MCFE) ist einer der globalen Marktführer im Bereich Online-Schutz für Verbraucherinnen und Verbraucher. Bei den Verbraucherlösungen von McAfee geht es darum, Menschen und nicht nur Geräte zu schützen. Sie lassen sich auf den Verbraucherbedarf in einer Welt anpassen, die immer online ist; die Verbraucherinnen und Verbraucher können so mit integrierten, intuitiven Lösungen leben, die ihre Familien und Gemeinschaften mit dem richtigen Maß an Sicherheit im richtigen Moment schützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mcafee.com

Über Advent International

Advent International wurde 1984 gegründet und ist einer der größten, erfahrensten global tätigen privaten Kapitalgeber. Die Firma hat in 390 Unternehmen in 42 Ländern investiert und verwaltet zum 30. September 2021 ein Vermögen von 86 Milliarden USD. Mit 15 Niederlassungen in 12 Ländern hat Advent ein weltweit integriertes Team mit über 250 Investmentfachleuten aus Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien aufgebaut. Die Gesellschaft konzentriert sich auf Investitionen in fünf Kernbereichen, nämlich Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit sowie Technologie. Seit über 35 Jahren engagiert sich Advent bei internationalen Investitionen und bleibt der Zusammenarbeit mit Managementteams verpflichtet, um ein nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum für seine Portfoliounternehmen zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf der Tech-Website von Advent, www.adventtech.com, auf der globalen Website, www.adventinternational.com, oder auf der LinkedIn-Seite, www.linkedin.com/company/advent-international

Über Permira

Permira ist eine globale Beteiligungsgesellschaft, die erfolgreiche Unternehmen mit ehrgeizigen Wachstumszielen unterstützt. Die 1985 gegründete Firma berät Fonds mit einem verwalteten Vermögen von etwa 65 Mrd. USD (58 Mrd. USD) und tätigt langfristige Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen. Die Permira-Fonds haben etwa 300 Private-Equity-Investitionen in vier Schlüsselsektoren getätigt: Technologie, Konsumgüter, Dienstleistungen und Gesundheitswesen. Die Permira-Fonds haben eine umfassende Erfolgsbilanz bei Technologieinvestitionen und haben 17,1 Milliarden USD in 60 Unternehmen in den Bereichen Enterprise Cloud Adoption, SaaS, Fintech und Online-Marktplätze investiert. Permira beschäftigt über 360 Mitarbeitende in 16 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien.

Über Crosspoint Capital Partners

Crosspoint Capital Partners ist eine Private-Equity-Investmentfirma mit Schwerpunkt auf den Märkten Cybersicherheit, Datenschutz und Infrastruktur-Software. Crosspoint hat eine Gruppe aus äußerst erfolgreichen Betreibern, Investoren und Branchenexperten zusammengestellt, um Partnerschaften mit grundlegenden Technologieunternehmen zu schließen und differenzierte Erträge zu erzielen. Crosspoint betreibt Büros in Menlo Park, Kalifornien, und Boston, Massachusetts. Weitere Informationen finden Sie auf: www.crosspointcapital.com.

Über CPP Investments

Das Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) ist eine professionelle Investmentmanagement-Organisation, die den Fonds im besten Interesse der mehr als 20 Millionen Beitragszahlenden und Begünstigten des Canada Pension Plan verwaltet. Um diversifizierte Portfolios von Vermögenswerten aufzubauen, werden weltweit Investitionen in öffentliche Aktien, Privataktien, Immobilien, Infrastruktur und festverzinsliche Wertpapiere getätigt. Mit Hauptsitz in Toronto und Büros in Hongkong, London, Luxemburg, Mumbai, New York City, San Francisco, São Paulo und Sydney wird CPP Investments unabhängig vom Kanadischen Pensionsplan und auf Armeslänge von Regierungen regiert und verwaltet. Zum 31. Dezember 2021 belief sich der Fonds auf 550,4 Mrd. CAD. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cppinvestments.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook oder Twitter.

Über GIC

GIC ist eine führende globale Investmentfirma, die 1981 gegründet wurde, um die finanzielle Zukunft Singapurs zu sichern. Als Verwalter der Währungsreserven Singapurs verfolgen wir einen langfristigen, disziplinierten Investitionsansatz und sind weltweit in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und aktiven Strategien einzigartig positioniert. Das umfasst Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Private Equity, Risikokapital und Infrastruktur. Unser langfristiger Ansatz, unsere Multi-Asset-Möglichkeiten und unsere globale Konnektivität ermöglichen uns, ein bevorzugter Investor zu sein. Wir sind bestrebt, mit unseren Investitionen einen bedeutenden Mehrwert zu schaffen. Wir haben unseren Hauptsitz in Singapur, können auf eine globale Talentschmiede mit über 1.800 Menschen in zehn Finanzmetropolen zurückgreifen und haben in über 40 Ländern investiert.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gic.com.sg/

Über die ADIA

Die 1976 gegründete Abu Dhabi Investment Authority ("ADIA") ist eine weltweit diversifizierte Investmentinstitution, die im Auftrag der Regierung von Abu Dhabi Gelder umsichtig und mit einer auf langfristige Wertschöpfung ausgerichteten Strategie anlegt.

Weitere Informationen: https://www.adia.ae

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen". Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen zur Strategie, den Zielen und zukünftigen Schwerpunktbereichen von McAfee. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen und Annahmen der Geschäftsführung von McAfee sowie auf den der Geschäftsführung gegenwärtig zur Verfügung stehenden Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind, und können an Begriffen wie "glauben", "weiterhin", "könnten", "potenziell", "bleiben", "werden", "würden" oder ähnlichen Ausdrücken sowie den Verneinungen dieser Begriffe erkannt werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen maßgeblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder angedeuteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Dazu zählen: (a) Risiken im Zusammenhang mit der Disruption der Aufmerksamkeit des Managements vom laufenden Geschäftsbetrieb von McAfee aufgrund der Fusion (der "Fusion"); (b) Disruptionen aufgrund der Fusion, die die Aufrechterhaltung geschäftlicher und operativer Beziehungen erschweren, einschließlich der Bindung und Einstellung von Schlüsselpersonal und der Aufrechterhaltung der Beziehungen mit den Kunden und Händlern von McAfee und anderen, mit denen das Unternehmen Geschäfte macht; (c) signifikante Transaktionskosten; (d) das Risiko von Rechtsstreitigkeiten und/oder Regulierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Fusion; (e) die Möglichkeit, dass die allgemeine wirtschaftliche Lage sowie durch den Ausbruch von Kämpfen oder die COVID-19-Pandemie verursachte Gegebenheiten dazu führen könnten, dass die Ausgaben für Informationstechnologie zurückgehen oder Kaufentscheidungen sich verzögern; (f) eine Zunahme der Versicherungsansprüche; (g) eine Zunahme der Kundenstornierungen; (h) die Unmöglichkeit, den Absatz bei den bestehenden Kunden zu steigern und neue Kunden zu gewinnen; (i) die Unfähigkeit McAfees, aktuell oder zukünftig übernommene Unternehmen erfolgreich zu integrieren oder erwartete Synergien zu realisieren; (j) Zeitpunkt und Erfolg neuer Produkteinführungen durch McAfee oder die Konkurrenz; (k) Änderungen der Preispolitik von McAfee oder der Konkurrenz; (l) Entwicklungen in Bezug auf rechtliche oder regulatorische Verfahren; (m) die Unmöglichkeit, Umsatzwachstum zu erzielen oder die Gewinnspanne zu erhöhen; (n) Änderungen der Einschätzungen von McAfee hinsichtlich seines langfristigen Unternehmenssteuersatzes; sowie (o) weitere derartige Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den Dokumenten beschrieben sind, die McAfee bei der SEC eingereicht oder ihr zur Verfügung gestellt hat, unter anderem unter der Überschrift "Risikofaktoren" in McAfees Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 23. Februar 2022 bei der SEC eingereicht wurde. Sämtliche in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und McAfee ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

