Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
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16.11.2026 15:28:46
Von Blackstone zur Birkin: Wie Handtaschen zum Mini-Hedge-Fund werden
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Luxusaktien stehen unter Druck, während der Handel mit gebrauchten Luxusartikeln wächst. Eine frühere Blackstone-Managerin baut daraus ein kleines Fondsgeschäft mit Hermès-Taschen. Bisher offenbar sehr erfolgreich. Der Mindesteinkauf liegt bei 100'000 Dollar.
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