Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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24.04.2026 13:48:23
Von Boss entworfen: Lufthansa präsentiert neue Uniformen
Nach über 20 Jahren wagt sich die Lufthansa an neue Uniformen für die Belegschaft. Das klassische Farbschema aus Dunkelblau und Gelb bleibt erhalten. Einige Neuerungen sorgen für Begeisterung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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