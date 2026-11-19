Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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19.11.2026 19:01:09
Von British Gas bis Anthropic: Das sind die größten Börsengänge der Geschichte
Ende des 20. Jahrhunderts wird westliche Infrastruktur privatisiert, in den 2000ern sorgen chinesische Banken für Aufmerksamkeit. Bis zu Anthropics imponierenden Auftritt auf dem Börsenparkett weiß die Geschichte der größten Börsengänge einige Wendungen zu beschreiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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