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03.08.2026 11:21:18
Von der Konjunktur entkoppelt : Warum der Dax Rekorde feiert
Deutschland steckt seit Jahren in einer wirtschaftlichen Schwächephase. Unternehmen bauen Stellen ab, das Wachstum ist gering. Und doch eilt der Dax von Rekord zu Rekord. Wie passt das zusammen?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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