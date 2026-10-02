ExxonMobil Aktie
WKN DE: A426ZY / ISIN: US30233Q1085
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02.10.2026 18:44:38
Von der Leyen: Diesel-Exportstopp der USA vom Tisch
BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigt sich angesichts der G7-Verständigung zur sofortigen Nutzung von Ölnotreserven erleichtert. "Wir begrüßen die Entscheidung der G7-Staaten, keine Exportverbote gegen Verbündete zu verhängen, sowie die anhaltende Solidarität zwischen den Partnern", schrieb die Spitzenpolitikerin auf der Plattform X.
Ende September hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, einen Exportstopp für Diesel zu prüfen, der auch die europäischen Länder betreffen würde.
Man unterstütze die von der Internationalen Energieagentur (IEA) koordinierte Freigabe von Brennstoffvorräten, so von der Leyen weiter. Europas Bürger bräuchten und verdienten bezahlbare Energie. "Als G7 werden wir uns eng abstimmen, um dieses Ziel zu erreichen."
Zur G7 gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die USA, Japan, Italien und Kanada. Frankreich hat derzeit den Vorsitz der Gruppe./rdz/DP/men
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