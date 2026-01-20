20.01.2026 12:21:38

Von der Leyen: EU steht kurz vor Handelsdeal mit Indien

DAVOS (dpa-AFX) - Die EU und Indien steuern nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf den Abschluss der Verhandlungen über eine riesige neue Freihandelszone zu. "Wir haben noch Arbeit vor uns - aber wir stehen kurz vor einem historischen Handelsabkommen", sagte sie beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Dieses würde einen Markt mit zwei Milliarden Menschen schaffen, der dann fast ein Viertel der weltweiten Wirtschaftsleistung ausmachen würde. "Manche nennen es die Mutter aller Deals", ergänzte von der Leyen mit Blick auf das geplante Abkommen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnte der Abschluss der Verhandlungen bereits in der kommenden Woche bei einem EU-Indien-Gipfel in Neu-Delhi verkündet werden. Von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa reisen dazu schon am kommenden Wochenende in das Land. Von der Leyen sagte, das Abkommen könne Europa auf einem der am schnellsten wachsenden und dynamischsten Kontinente der Welt einen wichtigen Vorteil verschaffen. Europa wolle Geschäfte mit den Wachstumszentren und den Wirtschaftsmächten dieses Jahrhunderts machen.

"Wir entscheiden uns für fairen Handel statt für Zölle"

Die Kommissionspräsidentin verwies dabei auch darauf, dass erst am vergangenen Wochenende der Abschluss eines Abkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay gefeiert werden konnte.

Mit Blick auf die Zoll-Politik von Donald Trump ergänzte sie: "Wir entscheiden uns für fairen Handel statt für Zölle. Für Partnerschaft statt Isolation." Die EU wolle Nachhaltigkeit statt Ausbeutung und meine es ernst mit der Risikominderung und der Diversifizierung von Lieferketten. Gearbeitet werde deswegen auch an einem neuen Freihandelsabkommen mit Australien und Fortschritte gebe es auch in Gesprächen mit den Philippinen, Thailand, Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten./aha/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen