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20.04.2026 14:21:38
Von der Leyen gratuliert Radew zu Sieg bei Wahl in Bulgarien
BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nach der Parlamentswahl in Bulgarien Ex-Staatspräsident Rumen Radew zu seinem Sieg gratuliert. Sie freue sich auf die Zusammenarbeit für Wohlstand und Sicherheit in Bulgarien und Europa, schrieb die deutsche Spitzenpolitikerin in sozialen Netzwerken. Bulgarien sei ein stolzes Mitglied der europäischen Familie und spiele eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der gemeinsamen Herausforderungen.
Kurz zuvor hatte die Zentrale Wahlkommission (ZIK) in Sofia nach Auszählung von fast allen Stimmen den Sieg der Wahlallianz von Radew bestätigt. Der als russlandfreundlich geltende Ex-General holte demnach mit seinem Bündnis Progressives Bulgarien (PB) rund 45 Prozent der Stimmen./aha/DP/stw
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