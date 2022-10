Von der Leyen gratuliert Sunak und mahnt zu Zusammenarbeit

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat den neuen britischen Premier Rishi Sunak angesichts des jahrelangen Brexit-Streits zwischen Brüssel und London ermahnt, getroffene Vereinbarungen einzuhalten. "In diesen schwierigen Zeiten für unseren Kontinent zählen wir auf eine starke Beziehung zum Vereinigten Königreich, um unsere gemeinsamen Werte unter voller Einhaltung unserer Vereinbarungen zu verteidigen", schrieb die deutsche Politikerin am Dienstag auf Twitter. Zugleich gratulierte sie Sunak zu seiner Ernennung. Brüssel kritisiert London seit langem dafür, dass es vereinbarte Brexit-Abkommen in Teilen aussetzen will. Großbritannien ist Anfang 2020 aus der EU ausgetreten./wim/DP/nas