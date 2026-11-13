Von der Leyen: Halbe Billion Euro Investitionen für KI nötig

Um die EU beim Thema Künstliche Intelligenz wettbewerbsfähig zu machen, braucht es nach neuen Schätzungen der Europäischen Kommission massive Investitionen.

Es seien 500 Milliarden Euro etwa für mehr Rechenleistung und die Entwicklung eigener Spitzenmodelle nötig, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Abschluss eines Gipfeltreffens in Dublin.

Das Geld soll von der Leyen zufolge durch private Investitionen und Mittel aus dem neuen langfristigen EU-Haushalt zusammenkommen. Sie kündigte zudem an, einen Vorschlag zur Finanzierung technologischer Souveränität vorzulegen.

Macron: Europa hat keine Zeit zu verlieren

EU-Ratspräsident António Costa hatte das Thema Künstliche Intelligenz ursprünglich zum Hauptthema des Gipfels erklärt. Bei den Diskussionen ging es insbesondere darum, wie die EU den Anschluss zu den USA und China halten kann.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb nach den Beratungen auf X, Europa habe alles, um im Rennen zu bleiben, aber keine Zeit zu verlieren. Er forderte, bei KI-Aufträgen auf europäische Tech-Firmen zu setzen. "Wenn wir wollen, dass unsere Unternehmen hier wachsen, sollten wir ihnen auch ihre ersten großen Aufträge hier vergeben", sagte er.

Beim Treffen war auch der Chef des größten europäischen KI-Unternehmens Mistral AI dabei, um einen Vortrag vor den Staats- und Regierungschefs zu halten. Mistral AI hat seinen Sitz in Paris.

Physik-Nobelpreisträger bei Treffen zu Gast

Auch Sicherheitsfragen diskutierten die Staats- und Regierungschefs. Dazu hielt der Physik-Nobelpreisträger und ehemalige Google-Forscher Geoffrey Hinton einen Vortrag. Er gilt als einer der wichtigsten Köpfe hinter modernen KI-Systemen und warnt vor den Gefahren der Technologie.

DUBLIN (dpa-AFX)