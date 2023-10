Von der Leyen in Israel: Unaussprechlicher Horror durch Hamas

TEL AVIV (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Angriffe der Hamas in Israel als unaussprechlichen Horror bezeichnet. Sie sei in Kfar Aza gewesen, "einem der Epizentren der von der Hamas am vergangenen Wochenende begangenen Gräueltaten", teilte sie am Freitag auf der Onlineplattform X (früher Twitter) mit. Sie trauere mit den Familien der Opfer.

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola reiste gemeinsam mit von der Leyen nach Israel. Die unaussprechlichen Taten, die die Hamas hier begangen habe, würden in die Geschichte als Schande eingehen, schrieb sie auf X.

Das israelische Militär sprach von Gräueltaten von Hamas-Terroristen im Stil des IS. Der Nachrichtensender i24news hatte am Dienstag von rund 40 ermordeten Babys und Kleinkindern bei dem Massaker im Grenzgebiet berichtet./mjm/DP/men