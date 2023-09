Von der Leyen kündigt Unterstützung für Europas Windindustrie an

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union (EU) will ein Maßnahmenpaket zur Unterstützung der heimischen Windindustrie vorlegen.

"Wir werden die Genehmigungsverfahren noch weiter beschleunigen. Wir werden die Auktionssysteme in der gesamten EU verbessern. Wir werden uns auf Kompetenzen, den Zugang zu Finanzmitteln und stabile Lieferketten konzentrieren", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in ihrer jährlichen Rede zur Lage der EU vor dem Europäischen Parlament in Straßburg.

Derzeit ist die EU dabei, ein verbindliches Ziel festzulegen, wonach 42,5 Prozent des Energieverbrauchs bis 2030 von Erneuerbaren gedeckt werden soll. Analysten zufolge werden die derzeitigen Investitionen dazu nicht ausreichen. Europas Windanlagenbauer haben gewarnt, dass ohne staatliche Unterstützung eine erhöhte Abhängigkeit von China und anderen Ländern drohe. "Von der Windkraft bis zum Stahl, von den Batterien bis zu den Elektrofahrzeugen - unser Ziel ist glasklar. Die Zukunft unserer Clean-Tech-Industrie muss in Europa gemacht werden", sagte von der Leyen.

(Bericht von Kate Abnett, geschrieben von Nette Nöstlinger, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)