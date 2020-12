Von der Leyen: Positionen in Brexit-Gesprächen noch voneinander entfernt

BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Union und Großbritannien werden am Sonntag entscheiden, ob es eine ausreichende Basis für einen Vertrag über die zukünftigen Beziehungen geben wird, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag. Die Positionen seien weiterhin voneinander entfernt. Strittig seien weiterhin faire Wettbewerbsbedingungen und eine Regelung im Bereich der Fischerei.

"Wir haben noch keine Lösung gefunden, um unsere Meinungsunterschiede zu überbrücken", sagte von der Leyen in Brüssel im Anschluss an den EU-Gipfel. "Wir werden am Sonntag entscheiden, ob wir die Bedingungen haben, um uns einigen zu können oder nicht." Es sei einfach fair, dass die Wettbewerber von EU-Unternehmen den gleichen Bedingungen auf dem Europäischen Markt ausgesetzt seien wie die europäischen Firmen.

Sie verstehe, dass Großbritannien ab dem kommenden Jahr seine eigenen Fischereigewässer kontrollieren wolle. Gleichzeitig müsse London aber auch die Erwartungen der EU-Fischereiflotte verstehen, die über Jahrzehnte in britischen Gewässern gefischt hätten.

In der Zwischenzeit habe die Kommission zwei Notfallmaßnahmen vorgeschlagen, damit die Verbindung im Verkehrsbereich gewährleistet blieben innerhalb von sechs Monaten und damit der gegenseitigen Zugang zu Gewässern im kommenden Jahr erhalten bliebe, so von der Leyen. "In weniger als drei Wochen wird es einen neuen Anfang geben für alte Freunde", so von der Leyen.

Das Vereinigte Königreich ist Ende Januar aus der EU ausgetreten. Die Übergangsphase, während der die Insel seit ihrem EU-Austritt in der Zollunion und im Binnenmarkt bleibt, endet am 31. Dezember. Ohne Einigung auf einen Handelsvertrag und die zukünftigen Beziehungen drohen ab Januar Zölle.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2020 06:24 ET (11:24 GMT)