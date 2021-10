Von der Leyen: Sollten uns auf wechselnde Karrierewege einstellen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten sich nach Ansicht von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen angesichts eines grünen und digitalen Wandels der Wirtschaft auf wechselnde Karrierewege einstellen. "Die Menschen brauchen die richtigen Qualifikationen, um sich an veränderte Karrierewege anzupassen und neue Arbeitsplätze auf einem sich wandelnden Arbeitsmarkt zu finden", sagte von der Leyen am Mittwoch nach einer Videokonferenz mit Gewerkschaftlern, Arbeitgebervertretern und anderen EU-Institutionen. EU-Ratspräsident Charles Michel betonte, man müsse in Qualifikationen investieren und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen umsetzen.

Der Europäische Gewerkschaftsbund ETUC betonte, dass für eine nachhaltige Erholung der Wirtschaft nach der Corona-Krise die Schuldenregeln der EU reformiert und an soziale Bedürfnisse angepasst werden müssten.

Die EU-Staaten haben während der Corona-Pandemie Rekordschulden aufgenommen, die zurückgezahlt werden müssen. Vor diesem Hintergrund hat die EU-Kommission am Dienstag eine Debatte zur Reform der EU-Haushaltsregeln gestartet. Der im vergangenen Jahr wegen der Pandemie ausgesetzte Stabilitäts- und Wachstumspakt sieht eigentlich konkrete Grenzen vor, wie viele Schulden ein EU-Land aufnehmen darf.

Der Wirtschaftsverband BusinessEurope betonte, dass steigende Energie- und Rohstoffpreise, Engpässe bei Mikrochips, Fachkräftemangel angegangen werden müssten. "Leider wird nicht genug Wert darauf gelegt, die notwendigen Reformen für eine dauerhafte Erholung voranzubringen", kritisierte der Verband./mjm/DP/stw