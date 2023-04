Von der Leyen warnt China vor Angriff gegen Taiwan

PEKING (AFP)--EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat China vor einem Angriff auf Taiwan gewarnt. "Niemand sollte in dieser Region den Status Quo einseitig durch Gewalt ändern", sagte von der Leyen am Donnerstag in Peking nach Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Dies wäre "inakzeptabel", betonte sie in einer Pressekonferenz. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine rief von der Leyen Xi Jinping zudem auf, das direkte Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu suchen. Als "positives Zeichen" wertete von der Leyen die Zusicherung des chinesischen Staatschefs, dies zu tun, sobald die Zeit dafür reif sei.

Von der Leyen war gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach Peking gereist. Sie traf Xi Jinping zunächst gemeinsam mit Macron, anschließend fand ein bilaterales Gespräch mit dem chinesischen Staatschef statt. Dabei rügte die deutsche Kommissionschefin die "erhebliche Benachteiligung" vieler europäischer Unternehmen in China. So sähen sich etwa Hersteller von Medizintechnik mit einer "diskriminierenden Kauf-in-China-Strategie konfrontiert". Auch Patentverstöße seien in China weiterhin ein massives Problem, betonte sie.

Beim Klima- oder Artenschutz sei die Zusammenarbeit mit Peking dagegen unerlässlich, betonte von der Leyen. Deshalb gehe es auch nicht um eine Entkopplung von China, sondern das Vermindern von Risiken.

